الملكة كاميلا تلقّت هديّة... ما هي؟

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تلقت الملكة كاميلا دمية على صورتها، عندما كانت أصغر بـ50 عاماً.وقالت الملكة البالغة من العمر 75 عاماً مازحة، عندما تلقت هذه الدمية ذات الشعر الأشقر المصفف مثل شعرها، والتي ترتدي فستاناً أزرق يشبه لباسها: "لقد جعلتني أصغر بـ50 عاماً.. يجب أن تحصل كل امرأة منا على نسختها من باربي".وسُلمت الهدية لها بعد حفل نُظّم في قصر باكينغهام، احتفاءً بمؤسسة "واو"WOW Women Of the World" التي ترأسها، والتي تعمل من أجل المساواة بين الجنسين. (العربية)