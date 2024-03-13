داخل المنزل... قتل زوجته خنقاً!

شهدت قرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ في مصر، أول واقعة مؤسفة في نهار رمضان إذ أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته خنقا داخل المنزل قبل الإفطار.



وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث وتبيّن وفاة الزوجة وتدعى "رنا. ع أ" 24 عاما، وذلك عقب مشادة كلامية حدثت بينهما، وتطوّر الأمر إلى تعدي الزوج على زوجته وإنهاء حياتها خنقا. (روسيا اليوم)

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