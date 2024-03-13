مسؤول أميركي يؤكّد: واشنطن مستاءة من إسرائيل

Advertisement

نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي رفيع أن استياء واشنطن من سلوك إسرائيل حقيقي، ولم يتأثر فقط بقرب الانتخابات الرئاسية.وأشار إلى أن هذا الاستياء تصاعد عقب قصف قافلة المساعدات يوم 29 شباط الماضي.وأضاف المسؤول الأميركي أن حادثة مجزرة الطحين سلطت الضوء على تجاهل إسرائيل تحذيرات واشنطن المتكررة.(الجزيرة)