Advertisement

عربي-دولي

مسؤول أميركي يؤكّد: واشنطن مستاءة من إسرائيل

Lebanon 24
13-03-2024 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1174668-638459348807293584.jpg
Doc-P-1174668-638459348807293584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي رفيع أن استياء واشنطن من سلوك إسرائيل حقيقي، ولم يتأثر فقط بقرب الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن هذا الاستياء تصاعد عقب قصف قافلة المساعدات يوم 29 شباط الماضي.
Advertisement

وأضاف المسؤول الأميركي أن حادثة مجزرة الطحين سلطت الضوء على تجاهل إسرائيل تحذيرات واشنطن المتكررة.(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:10 | 2024-03-13
09:00 | 2024-03-13
09:00 | 2024-03-13
08:35 | 2024-03-13
08:15 | 2024-03-13
07:48 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24