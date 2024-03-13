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إقتصاد

عن تحويلات الدولار من الخارج... هذا ما قاله رئيس الحكومة المصرية

Lebanon 24
13-03-2024 | 08:15
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تحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن الوضع الاقتصادي في مصر.

وأكد مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، بما يسهم في استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
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وأشار إلى أن هذه المرحلة تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيا لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق الموازية، نظرا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. (روسيا اليوم)
 
 
 

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