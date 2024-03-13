بايدن يريد الإطاحة بنتنياهو.. تقرير أميركي يكشف التفاصيل

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اتهم مسؤول بدولة الاحتلال، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاولة الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن المسؤول قوله إن "إسرائيل ليست محمية للولايات المتحدة، ومواطنيها هم من يختارون حكومتهم".وأضاف المسؤول، "نتوقع من أصدقائنا أن يعملوا على الإطاحة بنظام حماس وليس الحكومة المنتخبة في إسرائيل"، وفق زعمه.وأشارت الصحيفة إلى تقرير أمريكي رسمي جاء فيه أن "قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم وكذلك تشكيلته الحاكمة من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة التي تنتهج سياسات متشددة بشأن القضايا الفلسطينية والأمنية، قد تكون موضع شك".وأكد التقرير أن "عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم تعمّق واتّسع بين الجمهور مقارنةً بمستوياته المرتفعة بالفعل قبل الحرب".ويرى التقرير الأميركي أن اندلاع احتجاجات كبيرة تطالب باستقالة نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا، أمرٌ محتمل.(عربي 21)