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عربي-دولي

ألمانيا على خط دعم غزة بالمساعدات

Lebanon 24
13-03-2024 | 09:10
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كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الأربعاء، عزم بلاده المشاركة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، وذلك بعد مشاركة العديد من الدول بينهم الولايات المتحدة في إنزال المساعدات جوا.
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وقال بيستوريوس، في بيان، إنه أصدر تعليمات للقوات الجوية من أجل إيصال المساعدات جوا إلى غزة، لافتا إلى أن أهالي القطاع يفتقدون أبسط الاحتياجات الأساسية.

وأضاف "نريد القيام بما يقع على عاتقنا لضمان حصول أهالي غزة على الغذاء والدواء".

وذكر أن "القوات المسلحة الألمانية تقدم من أجل هذه الغرض، طائرتي نقل من طراز هيركوليس، كل واحدة منهما قادرة على حمل ما يصل إلى 18 طنا".(عربي21)
المصدر: عربي21
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