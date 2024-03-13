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عربي-دولي

إيلون ماسك يكشف أمراً مثيراً عن الذكاء الإصطناعي: سيتفوّق على البشر في هذا التاريخ

Lebanon 24
13-03-2024 | 10:18
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اعتبر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أنه بحلول عام 2025 سيكون الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من أي شخص، وأنه بحلول عام 2029 سيتفوق في ذكائه على جميع البشر مجتمعين.
 
وجاءت تصريحات ماسك تعقيبا على ما قاله المخترع الأميركي ومدير التقنيات المعروف ريموند كورزويل، الذي قال إن الذكاء الاصطناعي سيصل إلى مستوى الذكاء البشري بحلول عام 2029.
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وفي تصريحات سابقة، ذكر ماسك أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تهديدا للبشرية، ولكن الاهتمام الوثيق بتطور التكنولوجيا سيساعد في تقليل العواقب السلبية المحتملة لهذا الذكاء. (روسيا اليوم) 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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