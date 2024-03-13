مرة جديدة.. إطلاق صواريخ في البحر الأحمر

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الأربعاء، إنها على علم بواقعة تتعلق بإطلاق صواريخ في خليج عدن.



ونصحت أمبري السفن الموجودة بالقرب من سقطرى في اليمن "بالتقليل من عدد أفراد غرفة القيادة ووقف حركة جميع أفراد الطاقم".(رويترز)

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