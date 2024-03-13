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عربي-دولي

تطوّر في قضيّة مقتل الرهبان الأقباط... ما الجديد؟

Lebanon 24
13-03-2024 | 10:35
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أوقف رجل يبلغ من العمر 35 عاماً، اليوم الأربعاء، في جنوب إفريقيا غداة مقتل ثلاثة رهبان أقباط طعناً في كنيستهم لأسباب لم تتضح بعد.

وذكرت شرطة جنوب إفريقيا أن الرهبان الملحقين بكنيسة في كولينان، وهي بلدة تعدين صغيرة تقع على بعد 50 كيلومتراً شمال شرق العاصمة بريتوريا، قتلوا الثلاثاء.
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وأضافت: "تم العثور على ثلاثة قتلى مصابين بطعنات. وأكد شخص رابع نجا أنه تعرض للضرب بقضيب حديدي قبل أن يتمكن من الفرار والاختباء".

وقالت الشرطة في وقت لاحق في بيان إن "مشتبهاً به قد أوقف وهو على ارتباط بجريمة القتل الثلاثية"، موضحةً أن الموقوف سيمثل أمام قاض الخميس. (العربية)
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