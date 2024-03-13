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عربي-دولي

استكمالا لعدوانها.. إسرائيل تقصف أكبر مستودع للأونروا في رفح

Lebanon 24
13-03-2024 | 10:43
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قالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، لفرانس برس، الأربعاء، إن مركزا لتوزيع الدقيق تابعا للوكالة تعرض للقصف في رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر توما: "يمكننا أن نؤكد أن مركز توزيع تابعا للوكالة تعرض للقصف. ليس لدينا حتى الآن مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط"، قبل أن تضيف "هناك عدد من الجرحى".
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من جانبها، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف استهدف المستودع المعروف باسم "ويرهاوس" في حي الجنينة وسط رفح.

وقبل أيام، حذر المدير العام للوكالة، فيليب لازاريني، من أن الأونروا "مهددة بالموت" بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم بسبب المزاعم الإسرائيلية.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز
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