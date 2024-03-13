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عربي-دولي

في حديقة المنزل... اب قتل إبنه بسبب المخدرات!

Lebanon 24
13-03-2024 | 10:50
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هزّت جريمة مروّعة ولاية أضنة التركية الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا، حيث أقدم رجل تركي على قتل نجله بطلقٍ ناري في منطقة سيحان الواقعة في الولاية، في واقعة ربطتها الأوساط التركية بانتشار السلاح غير المرخص والمخدّرات.
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وفي التفاصيل، تحوّلت مشادات كلامية بين رجلٍ تركي يدعى تامر أفرين ونجله حازم إلى حادثة إطلاق نار، حيث أقدم الأول على قتل الثاني ببندقية صيد في حديقة منزلهما.

وكشفت وسائل إعلامٍ محلية تركية أن سبب المشادات الكلامية يعود لإدمان نجل الرجل التركي وهو حازم على تعاطي المخدرات، إذ كان الأب يرفض منحه المال لشراء مواد مخدّرة وعلى إثرها تطوّرت المشادات الكلامية بينهما وتحوّل لإطلاق نار.

وألقت السلطات الأمنية القبض على الأب التركي الذي قتل نجله. (العربية)

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