مزحة تحولت إلى كارثة كبيرة بسبب 3 فتيات.. صور توثّق ما حصل

Advertisement

تسببت 3 فتيات تحت سن 12 عامًا في ضرر بمجمع سكني، وفقًا لتقرير حادث صادر عن إدارة شرطة مقاطعة ريتشلاند الأمريكية، الذي أشار إلى أن الفتيات أشعلن حرائق صغيرة من أجل "المرح" في شقق هولوز، مساء الأحد.وقال أوبري جنكينز من إدارة الإطفاء في مدينة كولومبيا، إن الحريق تسبب في أضرار بالمباني بقيمة 600 ألف دولار و180 ألف دولار لممتلكات الناس.من جانبه، قال مكتب العمدة إن الفتيات الثلاث قد أحلن إلى برنامج إصلاحي من خلال مكتب قائد الإطفاء.