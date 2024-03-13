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عربي-دولي

مقتل أحد حراس أردوغان وإصابة 3 آخرين... ماذا جرى خلال جولة للرئيس التركيّ؟

Lebanon 24
13-03-2024 | 11:52
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أعلنت السلطات التركية عن مقتل رجل أمن من حرس الرئيس التركي أردوغان، وإصابة 3 أشخاص آخرين بينهم اثنان من الحرس الرئاسي خلال "حادث" تعرضوا له.

وذكرت السلطات أن الحادث وقع خلال جولة أردوغان في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، مشيرة إلى أن "الفريق الذي تعرض للحادث المذكور، كان من ضمن الطواقم التي تعمل على تأمين وحماية موكب الرئيس التركي أردوغان في شرناق جنوب تركيا". (روسيا اليوم)
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