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البرلمان الإسرائيلي يقر تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب في غزة

Lebanon 24
13-03-2024 | 13:20
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صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة المعدلة بسبب الحرب لعام 2024، ومشاريع القوانين المرافقة لها، في ظل الحرب في غزة، والتوتر الأمني في الشمال.

 وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، على التغييرات في ميزانية عام 2024، بما يتوافق مع احتياجات الحرب".

 وتم إقرار الميزانية المعدلة بعد تأخير أكثر من 3 أسابيع، في القراءة الثانية والثالثة بأغلبية 62 صوتا ومعارضة 55 من أصل 120 نائبا بالكنيست.

 وتحتاج مشاريع القوانين بالكنيست للتصويت عليها في ثلاث قراءات لتصبح قوانين سارية المفعول.

 وأضافت الصحيفة: "بسبب معارضة بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، كانت هناك مخاوف في وقت سابق من عدم إقرار الميزانية".

 وقالت إنه تم التوصل لاحقا إلى تفاهمات وصوت معظم المعارضون من داخل الائتلاف لصالح الميزانية المعدلة.

( الأناضول)

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