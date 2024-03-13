غوتيريش: سكان قطاع غزة يعيشون في كابوس

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن سكان قطاع غزة الفلسطيني يعيشون في كابوس نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه ممثلي منظمات مدنية، على هامش فعاليات لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة.

وحذر غوتيريش، من أن استهداف المدنيين والفشل في حمايتهم يعتبر انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي.

وقال إن حقوق المرأة تتعرض للانتهاك في جميع أنحاء العالم ويتم تضييق مساحتها في المجتمع.

ولفت الأمين العام الأممي، إلى أن المدافعين عن حقوق المرأة يواجهون تهديدات.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن ثلثي القتلى في قطاع غزة نساء وأطفال.

( الأناضول)