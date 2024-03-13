الجيش الجزائري يحبط محاولات تهريب مخدرات عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الجزائري، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من إحباط محاولات إدخال 3 قناطير من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

ووفق بيان وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، فقد "تم توقيف 46 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 3 قناطير و45 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 32579 قرصا مهلوسا".

كما أوقفت مفارز للجيش الجزائري "عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين متفرقتين، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع ببومرداس".

وأضاف البيان أنه "بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 271 شخصا وضبطت 30 مركبة و127 مولدا كهربائيا و106 مطارق ضغط و10 أجهزة للكشف عن المعادن و21 قنطارا من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وأكد البيان أنه "تم توقيف 25 شخصا آخر وضبط 11 بندقية صيد و03 مسدسات آلية و20587 لترا من الوقود و58 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و83 قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

هذا وتمكن خفر السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ39 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 294 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني الجزائري.

( روسيا اليوم)