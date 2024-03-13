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بوريل يدعو إلى إعادة تفعيل اللجنة الدستورية السورية

Lebanon 24
13-03-2024 | 15:05
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دعا الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إعادة تفعيل اللجنة الدستورية السورية بشكل فوري.

 جاء ذلك في بيان، الأربعاء، بمناسبة مرور 13 عاما على بدء الحرب الداخلية في سوريا.

 وأوضح بوريل أن العواقب "الرهيبة" للوضع في سوريا على الشعب وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة مستمرة.

 وأضاف قائلا: "يجب ألا ننسى هذا الصراع الذي لم يتم حله".

 وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل سياسي مستدام وشامل لسوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

 والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 بهدف تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، متضمنا إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

 وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا خير بيدرسون.

( الأناضول)
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