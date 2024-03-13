الخارجية الفلسطينة: نتنياهو يُطيل الحرب للبقاء في الحكم

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يطيل الحرب على قطاع غزة بهدف البقاء في الحكم".

جاء ذلك خلال لقائه سفير جنوب إفريقيا شون بنفيلديت بمقر الوزارة في رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف المالكي أن "نتنياهو غير مهتم بوقف إطلاق النار، بل بالعكس، هو يريد إطالة الحرب لأطول وقت ممكن حتى يبقى في الحكم".

وأشار إلى أن "الاحتلال (الإسرائيلي) يقوم باستخدام التجويع كسلاح حرب، فهناك ما يقرب 600 ألف فلسطيني على حافة المجاعة"، معربا عن خيبة أمله من المجتمع الدولي حيث أنه لا يقوم بما يكفي لممارسة الضغط على نتنياهو.

وشدد المالكي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن دولة فلسطين ستستمر بالضغط على مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ وقف إطلاق نار.

وأشار المالكي إلى "خطورة الاقتحامات اليومية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية وقتل الفلسطينيين والاستمرار في التضييق واستفزاز ساكني هذه المخيمات لإجبارهم على الخروج منها".

( الأناضول)