بلينكن: حماية المدنيين في غزة يجب أن تكون أولوية لإسرائيل

قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الأربعاء، إن الممر البحري "ليس كافيا" لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ودعا بلينكن، إسرائيل إلى "فتح نقاط عبور برية إضافية لضمان إيصال المساعدات بشكل دائم".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بلينكن، بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.

وقال بلينكن، إن "أفضل طريقة فعالة لتعزيز المساعدات إلى غزة وقف إطلاق النار".

وأشار إلى وجود "مقترح على الطاولة لوقف إطلاق النار".

وتساءل وزير الخارجية الأميركي "هل ستوافق عليه حماس؟"

وأضاف: "العمليات البحرية لإدخال المساعدات إلى غزة ليست كافية، وعلى إسرائيل فتح نقاط عبور برية إضافية لضمان إيصال المساعدات بشكل دائم".

وأكد أن الولايات المتحدة "تعمل كل يوم وساعة مع قطر ومصر لتحقيق صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن" الإسرائيليين في غزة.

وشدد بلينكن، على أن "الأولوية القصوى في غزة حماية المدنيين وحصول المحتاجين على المساعدات الضرورية".

( الأناضول)