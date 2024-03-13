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4 غارات أميركية بريطانية على مطار الحديدة في اليمن

Lebanon 24
13-03-2024 | 16:30
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أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم، بأن سلسلة غارات جوية جديدة استهدفت مطار الحديدة الدولي في اليمن.

 وقالت القناة نقلا عن مراسلها في الحديدة: "العدوان الأميركي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي بـ3 غارات، وعاود استهداف المطار بغارة رابعة".

وأفادت القناة أيضا بأن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن يوم أمس الثلاثاء 5 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز بمحافظة صعدة، كما شن يوم الاثنين، سلسلة غارات جوية بلغت 14 غارة على مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، حيث شن 3 غارات على منطقة الجبانة غرب المدينة، و4 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وشن غارتين على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، في حين شن، 4 غارات على منطقة العرج بمديرية باجل".

  ( روسيا اليوم)

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