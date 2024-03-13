4 غارات أميركية بريطانية على مطار الحديدة في اليمن

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم، بأن سلسلة غارات جوية جديدة استهدفت مطار الحديدة الدولي في اليمن.

وقالت القناة نقلا عن مراسلها في الحديدة: "العدوان الأميركي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي بـ3 غارات، وعاود استهداف المطار بغارة رابعة".

وأفادت القناة أيضا بأن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن يوم أمس الثلاثاء 5 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز بمحافظة صعدة، كما شن يوم الاثنين، سلسلة غارات جوية بلغت 14 غارة على مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، حيث شن 3 غارات على منطقة الجبانة غرب المدينة، و4 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وشن غارتين على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، في حين شن، 4 غارات على منطقة العرج بمديرية باجل".

( روسيا اليوم)