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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

Lebanon 24
13-03-2024 | 17:35
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وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل مبدئي على زيادة الأموال المخصصة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بمقدار 5 مليارات يورو.

 وأعلنت بلجيكا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، في بيان الأربعاء، أن الدول الأعضاء في الاتحاد وافقت من حيث المبدأ على زيادة أموال "صندوق السلام الأوروبي" الخاص بتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بمقدار 5 مليارات يورو.

 وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزما بتقديم الدعم الدائم لأوكرانيا وتوفير المعدات العسكرية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".

 بدوره، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "الرسالة واضحة: سندعم أوكرانيا بكل ما يلزم لتحقيق النصر".

( الأناضول)
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