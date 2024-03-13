هكذا ردّ البيت الأبيض على تصريحات بوتين بشأن النووي

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اشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الى أن "واشنطن لا ترى أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا"، مضيفة: "واشنطن غير مستعدة لتغيير استراتيجيتها النووية".وتعليقا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قالت بيير: "لا نرى أي أسباب حقيقية لتعديل جاهزية قواتنا النووية. أو أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا".وكان قد قال بوتين، في مقابلة اليوم، إن "الثالوث النووي لدى روسيا أكثر حداثة من أي ثالوث في بلد آخر"، مشدداً على أن "روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية، إذا كان الأمر يتعلق بوجود الدولة الروسية، ويتعلق بإلحاق الضرر بسيادة البلاد واستقلالها".