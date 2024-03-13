15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي: سنحاول إغراق غزّة بالمساعدات الإنسانية
Lebanon 24
13-03-2024
|
19:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن إسرائيل ستحاول إغراق غزة بالمساعدات الإنسانية من عدة نقاط دخول مع تصاعد الضغوط الدولية لمواجهة مشكلة الجوع المتزايدة في القطاع المحاصر.
Advertisement
وبعد أكثر من خمسة أشهر منذ اندلاع الحرب في غزة، تحذّر وكالات الإغاثة من أن سكان المنطقة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون خطراً متزايداً بالمجاعة ما لم تزد كثيرا الإمدادات الغذائية واتهمت إسرائيل بعدم بذل ما يكفي من الجهود لضمان وصول المساعدات الكافية.
وتقول إسرائيل إنها لا تفرض قيوداW على حجم المساعدات التي تسمح بدخولها إلى غزة، وتلقي بمسؤولية التأخير على وكالات الإغاثة لكنها تواجه مطالبات متزايدة حتى من أقرب حلفائها لبذل المزيد.
وذكر هاغاري لمجموعة من المراسلين الأجانب "نحاول إغراق المنطقة بالمساعدات الإنسانية"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم هوية المستهدف.. غارة إسرائيلية على سيّارة عند مدخل صور الجنوبي (فيديو)
Lebanon 24
إليكم هوية المستهدف.. غارة إسرائيلية على سيّارة عند مدخل صور الجنوبي (فيديو)
05:03 | 2024-03-13
13/03/2024 05:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة للشخصية المُستهدفة بـ"غارة صور".. شاهدوها
Lebanon 24
أول صورة للشخصية المُستهدفة بـ"غارة صور".. شاهدوها
05:16 | 2024-03-13
13/03/2024 05:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم "الليدي مادونا".. والدتها تفارق الحياة وهكذا نعتها!
Lebanon 24
الموت يُؤلم "الليدي مادونا".. والدتها تفارق الحياة وهكذا نعتها!
14:07 | 2024-03-13
13/03/2024 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قصف بيروت".. هذا ما جاء في تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
"قصف بيروت".. هذا ما جاء في تقرير إسرائيلي!
17:02 | 2024-03-13
13/03/2024 05:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما كتبه شهيد "غارة صور" قبل اغتياله.. منشورٌ من "العيار النووي"!
Lebanon 24
هذا آخر ما كتبه شهيد "غارة صور" قبل اغتياله.. منشورٌ من "العيار النووي"!
06:05 | 2024-03-13
13/03/2024 06:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:38 | 2024-03-13
هكذا ردّ البيت الأبيض على تصريحات بوتين بشأن النووي
17:35 | 2024-03-13
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
17:15 | 2024-03-13
مولدوفا تكشف سبب عدم انضمامها إلى حلف "الناتو"
17:00 | 2024-03-13
حكايا عن "دراما رمضان" بين لبنان وسوريا.. هكذا يواجه الفنانون الحرب والأزمات
16:30 | 2024-03-13
4 غارات أميركية بريطانية على مطار الحديدة في اليمن
16:00 | 2024-03-13
بلينكن: حماية المدنيين في غزة يجب أن تكون أولوية لإسرائيل
فيديو
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
14/03/2024 06:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
14/03/2024 06:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
05:56 | 2024-03-11
14/03/2024 06:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24