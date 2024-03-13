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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: سنحاول إغراق غزّة بالمساعدات الإنسانية

Lebanon 24
13-03-2024 | 19:19
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قال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن إسرائيل ستحاول إغراق غزة بالمساعدات الإنسانية من عدة نقاط دخول مع تصاعد الضغوط الدولية لمواجهة مشكلة الجوع المتزايدة في القطاع المحاصر.
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وبعد أكثر من خمسة أشهر منذ اندلاع الحرب في غزة، تحذّر وكالات الإغاثة من أن سكان المنطقة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون خطراً متزايداً بالمجاعة ما لم تزد كثيرا الإمدادات الغذائية واتهمت إسرائيل بعدم بذل ما يكفي من الجهود لضمان وصول المساعدات الكافية.

وتقول إسرائيل إنها لا تفرض قيوداW على حجم المساعدات التي تسمح بدخولها إلى غزة، وتلقي بمسؤولية التأخير على وكالات الإغاثة لكنها تواجه مطالبات متزايدة حتى من أقرب حلفائها لبذل المزيد.

وذكر هاغاري لمجموعة من المراسلين الأجانب "نحاول إغراق المنطقة بالمساعدات الإنسانية"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
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