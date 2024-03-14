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عربي-دولي

السويد ترفض استعادة عائلات الدواعش المرتبطة بها.. لهذا السبب!

Lebanon 24
14-03-2024 | 00:01
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أعلن وزير الخارجية السويدي الأربعاء أن بلاده لن تعيد الأطفال أو البالغين من معسكرات ومخيمات اعتقال المتطرفين في شمال شرق سوريا.

وقال الوزير توبياس بيلستروم في رسالة إلى وكالة فرانس برس إن "الحكومة لن تعمل من أجل ضمان نقل المواطنين السويديين والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد والموجودين في معسكرات أو مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى السويد".
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وأضاف أن "السويد ليس عليها أي واجب قانوني بالتحرّك لإحضار هؤلاء الأشخاص إلى السويد. وهذا الأمر ينطبق على النساء والأطفال والرجال".

وبحسب بيلستروم فإن السويديين الذين ما زالوا محتجزين في الهول "عُرضت عليهم فرصة مغادرة هذا المعسكر والقدوم إلى السويد، لكنهم رفضوا ذلك مرارا".

واختتم حديثه قائلا: "لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن يشكّل المواطنون السويديون البالغون والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد وما زالوا في معسكرات أو مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا تهديدا لأمن السويد إذا ما عادوا".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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