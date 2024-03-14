تفاصيل جديدة عن عملية تسلل غواصين قرب الشواطئ الشمالية لغزة

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد الجيش أمس الأربعاء، غواصين حاولا التسلل قرب الشواطئ الشمالية لقطاع غزة.ووفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الجيش الإسرائيلي رصد "مشتبهين" يرتديان معدات غوص، وهما يدخلان البحر في شمال غزة في وقت سابق من يوم الأربعاء.ووفق الموقع، فإن سفينة تعقبت الغواصين وأطلقت طلقات تحذيرية، الأمر الذي جعلهما يهربان عائدين إلى الساحل.ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن هذه المحاولة بحسب "تايمز أوف إسرائيل".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس عندما هاجمت الحركة في السابع من تشرين الأول إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة. (سكاي نيوز)