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عربي-دولي

خوفًا من "معاملة قاسية ولا إنسانية".. إيطاليا ترفض تسليم موقوف فلسطيني لإسرائيل

Lebanon 24
14-03-2024 | 00:27
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رفضت محكمة الاستئناف في مدينة لاكويلا بوسط إيطاليا، الأربعاء، تسليم موقوف فلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية لأنه قد يواجه "معاملة قاسية ولا إنسانية".

وأوضح روسي ألبرتيني أن "إسرائيل طلبت استرداده بسبب مشاركته المفترضة في مجموعة عملت في مخيم طولكرم للاجئين" في الضفة الغربية المحتلة.
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وذكرت محكمة الاستئناف تقارير لمنظمات "جديرة بالثقة على المستوى الدولي مثل منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش تشير إلى ظروف اعتقال صعبة جدًا في السجون الإسرائيلية بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، تتميّز بالاكتظاظ والعنف الجسدي وسوء النظافة ونقص الرعاية التي تدهورت في ما بعد بسبب النزاع الجاري".
واعتبرت المحكمة أن عملية التسليم غير ممكنة لأن عنان يعيش "يحاكم جنائيًا من قبل مكتب المدعي العام في لاكويلا لنفس الوقائع التي تشكل أساس طلب الاسترداد الإسرائيلي".

وأوقف فلسطينيان آخران، الاثنين، في لاكويلا يشتبه في تشكيلهم وعنان يعيش "مجموعة إجرامية لأغراض إرهابية"، بحسب بيان للشرطة.

ويشتبه في أن الرجال الثلاثة خططوا لهجمات بما في ذلك عمليات انتحارية، ضد أهداف مدنية وعسكرية في أراض أجنبية، حسبما جاء في بيان للشرطة من دون تحديد الدولة المستهدفة.(عربي21)
المصدر: عربي21
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