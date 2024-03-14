أغلقت حساباتها وتضيق عليها الخناق.. تقرير يكشف كيف ستقبع إسرائيل "الإنوروا"

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بعد نحو خمسة أشهر من الحرب على قطاع غزة، يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية على تفكيك وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كلياً.



ويأتي عمل الاحتلال على تفكيك الوكالة بعد أن أشار تقرير الشهر الماضي إلى وجود خلافات داخل الجيش، بشأن إن كان من الصحيح تشويه سمعة "أونروا" أمام العالم، ونشر المزاعم الإسرائيلية بشأن ضلوع عدد من موظفيها في هجوم 7 تشرين الأول.

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وبمرور شهر على التقرير، تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب "يديعوت أحرونوت"، على تفكيك "أونروا" بشكل كامل، كما أن جيش الاحتلال انضم في الأسابيع الأخيرة إلى حملة لتشويه سمعة الوكالة.



وتسعى إسرائيل إلى ما تسميها "توفير بدائل" للوكالة في سياق حربها على الفلسطينيين وحقوقهم. وفي السياق، وتحاول، بحسب تقرير "يديعوت أحرونوت" أمس الاثنين، عزل الوكالة وتوفير دعم لذلك من قبل دول في العالم.



ومن بين البدائل التي تفحصها إسرائيل برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة، إذ بدأت بالتواصل معه، كما تفحص إمكانية الاعتماد على وكالة المساعدات الأميركية، بالإضافة إلى جهات أخرى.



ومن أجل عزل "أونروا"، تحاول إسرائيل الاعتماد على عدد من الأدوات، بينها عدم إعفاء المنظمة من الضرائب والرسوم وحظر نقل بضائع، وغير ذلك، والهدف النهائي أن "لا تبقي لها أي قيمة" في القطاع.



وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن دولة الاحتلال حظرت الحسابات المصرفية للوكالة في البنوك الإسرائيلية، بزعم استخدامها في "تحويل الأموال إلى حماس"، وهي ادعاءات غير مسنودة بدلائل وترفضها الوكالة، إلى جانب إلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم.(القدس العربي)