لأول مرّة.. عقوبات أميركية محتملة على مواقع استيطانية

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من المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عقوبات جديدة على موقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية، انطلقت منهما هجمات لمستوطنين ضد فلسطينيين، بحسب ما قاله مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس"، اليوم الخميس.ووفقاً لـ"أكسيوس"، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أميركية على مواقع استيطانية بأكملها، وليس على أفراد.وبحسب مسؤول أميركي، فإن العقوبات التي ستفرض على الموقعين الاستيطانيين، تهدف لإيصال رسالة مفادها أن واشنطن لن تستهدف الأفراد فحسب بل أيضاً الكيانات التي تشارك في دعم الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين. (الشرق للأخبار)