Advertisement

عربي-دولي

لأول مرّة.. عقوبات أميركية محتملة على مواقع استيطانية

Lebanon 24
14-03-2024 | 00:49
A-
A+
Doc-P-1174915-638459964044138939.jpg
Doc-P-1174915-638459964044138939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عقوبات جديدة على موقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية، انطلقت منهما هجمات لمستوطنين ضد فلسطينيين، بحسب ما قاله مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس"، اليوم الخميس.
Advertisement

ووفقاً لـ"أكسيوس"، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أميركية على مواقع استيطانية بأكملها، وليس على أفراد.

وبحسب مسؤول أميركي، فإن العقوبات التي ستفرض على الموقعين الاستيطانيين، تهدف لإيصال رسالة مفادها أن واشنطن لن تستهدف الأفراد فحسب بل أيضاً الكيانات التي تشارك في دعم الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين. (الشرق للأخبار)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2024-03-14
05:46 | 2024-03-14
05:41 | 2024-03-14
05:40 | 2024-03-14
05:30 | 2024-03-14
05:04 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24