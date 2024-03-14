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عربي-دولي

هزة أرضية تضرب الجبل الأسود.. كم بلغت قوتها؟

Lebanon 24
14-03-2024 | 01:28
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في الجبل الأسود.

وقال المركز في بيان، إنه تم تسجيل الهزة في الساعة 03:06 صباح اليوم الاثنين على بعد 76 كيلومترا شمال غربي عاصمة البلاد بودغوريتسا، التي يقطنها 236 ألف نسمة.
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وأضاف البيان أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات. (روسيا اليوم)
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