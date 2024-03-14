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عربي-دولي

أوكرانيا تصعّد هجماتها بالطائرات المسيّرة.. وموسكو تتصدى

Lebanon 24
14-03-2024 | 02:07
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنها دمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في منطقتي بيلغورود وكورسك، على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار ضد مواقع في الأراضي الروسية".
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وأضاف البيان أنه في المجمع "تم اعتراض وتدمير 14 طائرة مسيرة فوق منطقتي بيلغورود (11 مسيّرة) وكورسك (3)".(سكاي نيوز عربية)
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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