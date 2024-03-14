أوكرانيا تصعّد هجماتها بالطائرات المسيّرة.. وموسكو تتصدى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنها دمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في منطقتي بيلغورود وكورسك، على الحدود مع أوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار ضد مواقع في الأراضي الروسية".

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وأضاف البيان أنه في المجمع "تم اعتراض وتدمير 14 طائرة مسيرة فوق منطقتي بيلغورود (11 مسيّرة) وكورسك (3)".(سكاي نيوز عربية)