Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون يستعرضون أحدث سلاح.. نفذوا تجربة لصاروخ فرط صوتي

Lebanon 24
14-03-2024 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1174943-638460021714467015.jpg
Doc-P-1174943-638460021714467015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مصدر عسكري مقرب من جماعة الحوثي في اليمن، لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن الجماعة نفذت تجربة لصاروخ فرط صوتي.

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية التابعة للحوثيين المدعومة من إيران أجرت التجربة لصاروخ يعمل بوقود صلب، ويبلغ سرعته حوالي 8 ماخ (نحو 10 آلاف كلم في الساعة).
Advertisement

وأضاف المصدر أن هناك خططًا لإطلاق الإنتاج للاستخدام في الهجمات على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، بالإضافة إلى استهداف مواقع في إسرائيل.

وبالإضافة لسرعتها الكبيرة، فإن قدرة الصواريخ الفرط صوتية على المناورة وتغيير المسار يجعل من الصعوبة بمكان اعتراضها وإسقاطها بالطرق المستخدمة حاليا.

وأشار المصدر إلى أن قوات الحوثيين قامت بتطوير صواريخها وطائراتها المسيرة لزيادة قوتها، وذلك بعد سلسلة من التجارب التي استمرت لمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك بعد إعلان زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، أن قواتهم مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية، مؤكدًا أن العالم سيشهد "مستوى من الإنجازات الاستراتيجية" تضع اليمن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2024-03-14
05:46 | 2024-03-14
05:41 | 2024-03-14
05:40 | 2024-03-14
05:30 | 2024-03-14
05:04 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24