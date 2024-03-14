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عربي-دولي

مسؤول عسكري إسرائيلي يفضح تقاعس السياسيين: كونوا جديرين بالجيش

Lebanon 24
14-03-2024 | 02:33
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دعا قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، دان غولدفوس، السياسيين الإسرائيليين ليكونوا "جديرين بالجيش الإسرائيلي وجنوده".

وقال غولدفوس إن إسرائيل مدينة لجنودها بدين هائل أمام التضحيات التي قدموها، مضيفا: "لقد حققنا العديد من الإنجازات في ساحة المعركة، ولكن يجب أن تكونوا جديرين بنا؛ يجب أن تكونوا جديرين بهؤلاء الجنود الذين ضحوا بحياتهم".
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وتابع: "أطلب منكم أن نكون معا، متحدين، وأن نبتعد عن التطرف، وأن نتبنى الوحدة".

وقال غولدفوس: "الجيش لن يتهرب من المسؤولية، يجب عليكم إبعاد التطرف حتى لا تعود إسرائيل إلى ما قبل 7 تشربن الاول".

وبعد وقت قصير من خطاب غولدفوس، قال الجيش إن خطاب غولدفوس لم تتم الموافقة عليه وأنه سيتم إحضاره للتوضيح.
 
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "غولدفوس جندي شجاع ومن نوع القائد الذي يحتاجه الجيش الإسرائيلي اليوم أكثر من أي وقت مضى. ومع تقدمه في القتال في خان يونس، عبر عن الشعور الحقيقي للجنود في الميدان الذين طالبونا بأن نكون جديرين بشجاعتهم وتضحيتهم وتكاتفهم. كلماته التي تأتي من قلبه يجب أن تدخل قلوبنا جميعا".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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