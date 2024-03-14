مسؤول عسكري إسرائيلي يفضح تقاعس السياسيين: كونوا جديرين بالجيش

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دعا قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، دان غولدفوس، السياسيين الإسرائيليين ليكونوا "جديرين بالجيش الإسرائيلي وجنوده".وقال غولدفوس إن إسرائيل مدينة لجنودها بدين هائل أمام التضحيات التي قدموها، مضيفا: "لقد حققنا العديد من الإنجازات في ساحة المعركة، ولكن يجب أن تكونوا جديرين بنا؛ يجب أن تكونوا جديرين بهؤلاء الجنود الذين ضحوا بحياتهم".وتابع: "أطلب منكم أن نكون معا، متحدين، وأن نبتعد عن التطرف، وأن نتبنى الوحدة".وقال غولدفوس: "الجيش لن يتهرب من المسؤولية، يجب عليكم إبعاد التطرف حتى لا تعود إسرائيل إلى ما قبل 7 تشربن الاول".وبعد وقت قصير من خطاب غولدفوس، قال الجيش إن خطاب غولدفوس لم تتم الموافقة عليه وأنه سيتم إحضاره للتوضيح.