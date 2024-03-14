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عربي-دولي

هذا جديد قضية مقتل 3 رهبان مصريين بهجوم مسلح في جنوب أفريقيا

Lebanon 24
14-03-2024 | 02:47
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بعد تعرض 3 رهبان لـ "اعتداء إجرامي" ببلدة كالينان، في جنوب أفريقيا، مما أدى لمقتلهم، أعلنت الشرطة القبض على المجرم.

وإثر ذلك، تم توقيف مشتبه به في الجريمة ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في كولينان في 14 آذار2024.
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وذكرت الشرطة في بيان: "من المتوقع أن يمثل الرجل، البالغ من العمر 35 عاما، أمام المحكمة في كولينان في 14 مارس 2024".

من جانبه، قال الكولونيل ديماكاتسو نفهوهولي، المتحدث باسم الشرطة، إن الرهبان الثلاثة قتلوا طعنا، بينما قال شخص رابع نجا من الحادث إنه ضرب بقضيب معدني قبل أن يفر ويختبئ.

وأشار إلى أن "الدافع وراء القتل لايزال مجهولا في هذه المرحلة"، وأوضح أن المشتبه بهم "غادروا الموقع على ما يبدو دون أخذ أي أشياء ذات قيمة".(عربي21)
المصدر: عربي21
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