العشائر الفلسطينية تعارض طلب إسرائيل: لن نحلّ مكان الحكومة

أكّد رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية من قطاع غزة، أبو سلمان المغني، أن جميع العشائر لا يمكن أن تقبل بأن تكون بديلا عن الحكومة".



وأضاف:" لن نكون بديلا عمن اختاره شعبنا ممثلا له، وسنظل مع اختيار شعبنا حتى إجراء الانتخابات".

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وتابع: "العشائر لا تستطيع أن تحكم وليست مؤهلة لهذا الأمر، هي فقط لإصلاح ذات البين، ومساندة الحكومة في تأدية أعمالها".

وأكد المغني أن بعض الذين تعاونوا مع الاحتلال، "ليسوا مخاتير ولا وجهاء ولا ممثلين عن عوائلهم".



وأردف قائلا:" هؤلاء ليسوا منا كعشائر ولسنا منهم، ولا ينتمون لفلسطين ولا لأهل غزة، هؤلاء لا يمكن أن يكون من أهلنا".



وشدد المغني على أنه رغم الدمار ومسح العوائل من السجل المدني؛ "لكن شعبنا الفلسطيني لم يتذمر؛ بل يقف مع مطالب المقاومة في إنهاء العدوان".



وأضاف: "رغم مرور كل هذه الأشهر من التهديد بإنهاء المقاومة، ماذا فعل الاحتلال؟ هل نجح في تحقيق أهدافه؟" مشددا على أن الاحتلال لن ينجح في تحقيق أي هدف من أهدافه.(عربي21)