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عربي-دولي
إصلاح أعطال الإتصالات والإنترنت في غزة.. مهمة مُميتة!
Lebanon 24
14-03-2024
|
03:46
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تحولت وظيفة الفنيين في شركات الاتصالات بغزة، إلى وظيفة مميتة، بسبب استهدافهم من قبل الاحتلال، خلال محاولتهم إصلاح الشبكات، لبقائها تعمل من أجل الأغراض الإنسانية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن قرابة الـ50 فنيا ومهندسا، تحركوا في القطاع، من أجل إعادة الخدمة إلى المناطق التي انقطعت فيها الكهرباء ودمرت فيها الشبكات بفعل القصف وعمليات التجريف الإسرائيلية.
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ومن بين الشركات "بالتل" الفلسطينية، والتي تعتمد على ثلاثة خطوط اتصالات عبر مناطق الاحتلال، وتشغل البنية التحتية في غزة، وأدت محاولات إصلاح الخطوط المدمرة إلى خسائر بشرية، بعد استشهاد 16 من كوادر الشركة، والذين يجدون أنفسهم عالقين وسط إطلاق نار الاحتلال.
ويلقي أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة بالتل ووزارة الاتصالات التابعة للسلطة الفلسطينية اللوم في معظم حالات ضعف الاتصال على الغارات الجوية وعلى الطرق التي تم تجريفها، ما تسبب في أضرار للبنية التحتية فوق وتحت الأرض.
وقبل دخول موظفي بالتل إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، تقول الشركة إنها ترسل الأسماء وأرقام الهويات ومعلومات لوحة ترخيص الفنيين إلى المنظمات الدولية أو المسؤولين الفلسطينيين، الذين ينقلون البيانات إلى مسؤولي الأمن الإسرائيليين. وقالت الشركة إنه بعد الحصول على إذن إسرائيلي للشروع في المشروع، يلتزم الموظفون بتعليمات المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك الطرق المحددة التي يحددونها على الخرائط.(عربي21)
المصدر: عربي21
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