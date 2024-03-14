Advertisement

عربي-دولي

في مقطع فيديو.. بوتين يطالب الروس بـ"أداء واجبهم الوطني"

Lebanon 24
14-03-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1174977-638460083713954070.png
Doc-P-1174977-638460083713954070.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الروس بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة من 15 حتى 17 آذار الجاري للتعبير عن وطنيتهم.

وقال بوتين في مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي الرسمي: "أطلب منكم أن تصوّتوا وتعبّروا عن واجبكم الوطني والمدني (...) من أجل مستقبل روسيا الحبيبة".
Advertisement

وأضاف أن "المشاركة في الانتخابات اليوم يعني إظهار مشاعركم الوطنية".

ومنذ استحداث منصب رئيس روسيا الاتحادية عام 1991، يتنافس هذا الأسبوع في انتخابات الرئاسة السابعة 4 مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية لهذا الاستحقاق.

وإلى جانب بوتين يدخل سباق الانتخابات الرئاسية في روسيا مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي ومرشح حزب "الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف ومرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف.

البرنامج الانتخابي
ولم يطرح بوتين برنامجا انتخابيا منفصلا، لكن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أشار إلى أن المبادرات والأفكار التي أعلنها الرئيس في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية في 29 شباط ، تعكس "من نواح كثيرة" برنامج بوتين للانتخابات.

واقترح بوتين في خطابه هذا إطلاق مشاريع وطنية جديدة وأدوات لدعم الاقتصاد والتعليم والمجال الاجتماعي، وتحفيز جذب أموال المواطنين للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، كما أكد أن نخبة المستقبل في البلاد هم الشباب، والمشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

على صعيد السياسة الخارجية يؤكد بوتين ضرورة تحقيق أهداف العملية العسكرية، والكفاح من أجل نظام عالمي عادل جديد وتطوير العلاقات مع الشركاء التقليديين ودول الجنوب العالمي. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2024-03-14
05:46 | 2024-03-14
05:41 | 2024-03-14
05:40 | 2024-03-14
05:30 | 2024-03-14
05:04 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24