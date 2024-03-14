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طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الروس بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة من 15 حتى 17 آذار الجاري للتعبير عن وطنيتهم.وقال بوتين في مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي الرسمي: "أطلب منكم أن تصوّتوا وتعبّروا عن واجبكم الوطني والمدني (...) من أجل مستقبل روسيا الحبيبة".وأضاف أن "المشاركة في الانتخابات اليوم يعني إظهار مشاعركم الوطنية".ومنذ استحداث منصب رئيس روسيا الاتحادية عام 1991، يتنافس هذا الأسبوع في انتخابات الرئاسة السابعة 4 مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية لهذا الاستحقاق.وإلى جانب بوتين يدخل سباق الانتخابات الرئاسية في روسيا مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي ومرشح حزب "الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف ومرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف.البرنامج الانتخابيولم يطرح بوتين برنامجا انتخابيا منفصلا، لكن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أشار إلى أن المبادرات والأفكار التي أعلنها الرئيس في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية في 29 شباط ، تعكس "من نواح كثيرة" برنامج بوتين للانتخابات.واقترح بوتين في خطابه هذا إطلاق مشاريع وطنية جديدة وأدوات لدعم الاقتصاد والتعليم والمجال الاجتماعي، وتحفيز جذب أموال المواطنين للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، كما أكد أن نخبة المستقبل في البلاد هم الشباب، والمشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.على صعيد السياسة الخارجية يؤكد بوتين ضرورة تحقيق أهداف العملية العسكرية، والكفاح من أجل نظام عالمي عادل جديد وتطوير العلاقات مع الشركاء التقليديين ودول الجنوب العالمي. (سكاي نيوز)