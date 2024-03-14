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لهذا السبب.. بريطانيا ترفض إسقاط المساعدات لغزة جوًا

Lebanon 24
14-03-2024 | 04:17
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نقل موقع بلومبيرغ الإخباري الأميركي -عن مصادر مطلعة- قولها إن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس منع إسقاط مساعدات بلاده جوا على غزة بسبب المخاطر على المدنيين.

ورفض شابس التوقيع على استخدام طائرات سلاح الجو الملكي لتنفيذ المهام، وفقا للمصادر التي تحدثت لبلومبيرغ، وبرر الوزير موقفه بمخاوف من أن تكون عمليات الإنزال الجوي خطيرة، مستشهدا بتقارير تفيد بأن عمليات إسقاط جوي نفذت الأيام الماضية تسببت في استشهاد عدد من الفلسطينيين "عن طريق الخطأ".
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وذكر موقع بلومبيرغ أن قرار عدم الانضمام إلى الدول التي تقوم بإسقاط المساعدات جوا تسبب بإحباط المسؤولين الحكوميين في بريطانيا، ونقلت عن وزير الخارجية ديفيد كاميرون قوله "إننا نبذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات لغزة" بينما أكدت الحكومة أنها "تستكشف طرقا جديدة" لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، وتضغط على إسرائيل لفتح المزيد من المعابر ورفع القيود على وصول المساعدات.(الجزيرة نت)


المصدر: الجزيرة نت
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