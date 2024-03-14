ثماني دول تملكه.. ماذا سيحدث إذا استُخدم السلاح النووي؟

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جاء في "الحرة: يشير حديث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن السلاح النووي، وإشادته بترسانة موسكو النووية، إلى أن خطر استخدام هذا النوع من الأسلحة لا يزال قائما، طالما أن عدة دول تمتلكه، وبعضها يشكل خطرا على المجتمع الدولي.وتعترف ثماني دول بامتلاكها أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، الصين، المملكة المتحدة، باكستان، الهند وكوريا الشمالية.تمتلك روسيا الأسلحة النووية الأكثر، مع 5997 رأسا نوويا. وتليها الولايات المتحدة بـ 5428 سلاحا نوويا، تستضيفها الولايات المتحدة و5 دول أخرى: إيطاليا وبلجيكا وألمانيا وهولندا، وفق موقع الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية " icanw".ويبلغ إجمالي الرؤوس الحربية النووية التي تمتلكها الولايات المتحدة وروسيا وحدهما 90% من الأسلحة النووية في العالم.والعدد الإجمالي الدقيق للرؤوس الحربية لكوريا الشمالية، وإسرائيل التي لم تعلن رسميا بامتلاك أسلحة نووية، غير مؤكد. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لتطوير ما بين 40 إلى 50 سلاحا، في حين تمتلك إسرائيل مواد تكفي لما يصل إلى 200 رأس حربي، مع ما يقدر بنحو 90 رأسا حربيا موجودا.على المدى القصير، يمكن لسلاح نووي واحد أن يدمر مدينة ويقتل معظم سكانها. العديد من الانفجارات النووية فوق المدن الحديثة ستقتل عشرات الملايين من الناس. وقد تصل الخسائر الناجمة عن حرب نووية كبرى بين الولايات المتحدة وروسيا مثلا إلى مئات الملايين.تستغرق كرة النار الناتجة عن الانفجار النووي حوالي 10 ثوانٍ لتصل إلى الحد الأقصى لحجمها، ويؤدي الانفجار إلى مقتل أشخاص بالقرب من نقطة الصفر، ويتسبب في إصابات في الرئة وتلف في الأذن ونزيف داخلي في مناطق أبعد.وتسبب الحرارة الشديدة حروقًا وتشعل الحرائق على مساحة كبيرة، والتي تتجمع في عاصفة نارية عملاقة، وحتى الأشخاص الموجودون في الملاجئ تحت الأرض يواجهون الموت المحتمل بسبب نقص الأكسجين والتسمم بأول أكسيد الكربون.ويمكن لرأس حربي نووي واحد أن يقتل مئات الآلاف من البشر، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية وبيئية دائمة ومدمرة.وتفجير سلاح نووي واحد فقط فوق نيويورك من شأنه أن يسبب ما يقدر بنحو 583.160 حالة وفاة.وعلى المدى الطويل، تنتج الأسلحة النووية إشعاعات، تقتل أو تصيب الأشخاص المعرضين لها بالمرض، وتلوث البيئة، ولها عواقب صحية طويلة المدى، بما في ذلك السرطان والأضرار الجينية. وقد أدى استخدامها على نطاق واسع في التجارب الجوية إلى عواقب وخيمة طويلة المدى.ويتوقع الأطباء أن نحو 2.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيموتون في نهاية المطاف بسبب السرطان بسبب التجارب النووية الجوية التي أجريت بين عامي 1945 و1980. (الحرة)