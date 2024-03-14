Advertisement

عربي-دولي

الممر المائي من أجل "الشو الإعلامي".. مصر تُطالب إسرائيل بفتح الموانئ

Lebanon 24
14-03-2024 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1174986-638460094436915035.jpg
Doc-P-1174986-638460094436915035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان نيوز" أن مسؤولين مصريين أبلغوا تل أبيب بضرورة فتح موانئها لإدخال المساعدات لقطاع غزة المنكوب.

وفي حديث مع قناة "كان نيوز"، قال مسؤول إن الممر المائي الذي تم التخطيط لإنشائه هدفه تلبية احتياجات وسائل الإعلام فقط ومن أجل "الشو الإعلامي" ، ولكن في الواقع لا يوجد بديل عن إدخال المساعدات عبر معبر رفح وأن إسرائيل هي المشكلة الرئيسية في هذا السياق.
Advertisement

وأضاف المسؤول المصري المشارك في المحادثات حول الممر البحري الإنساني بين قبرص وقطاع غزة: "إن القاهرة تخشى أن يقلل الممر من دور معبر رفح، وأن يأتي على حساب مصر".

وتساءل المصدر في حديث مع "كان نيوز": "لماذا هناك حاجة لمثل هذا الميناء في غزة؟ لماذا لا يتم إدخال المساعدات إلى الموانئ الإسرائيلية ومن هناك إلى القطاع".

وقال: "في الواقع لا يوجد بديل عن إدخال المساعدات عبر المعابر، وإسرائيل هي المشكلة الأساسية في هذا السياق".(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2024-03-14
05:46 | 2024-03-14
05:41 | 2024-03-14
05:40 | 2024-03-14
05:30 | 2024-03-14
05:04 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24