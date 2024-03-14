بعد تصويت الكونغرس الأميركي ضد تيك توك.. الصين تتوعد

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توعدت الصين باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها في الخارج، وذلك بعدما أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين إن مشروع القانون الجديد "يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".كما أردف لدى سؤاله عن المشروع "حين يرى شخص ما شيئًا جيدًا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد".كذلك، اعتبر أن "الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع تيك توك تجعل العالم يرى بوضوح ما إذا كان ما يسمى بالنظام القائم على القواعد والقوانين يخدم العالم أم نفسه"."سنحمي حقوقنا"بدوره، أكد ناطق باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أن بلاده "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم"، وفق ما أفادت فرانس برس.يشار إلى أن تصويت النواب الأميركي أمس الأربعاء على مشروع القانون هذا يعد أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. لا سيما أن أغلبية 352 نائباً صوتوا لصالح الحظر مقابل 65 ضده، في تصويت غير متوازن بين الحزبين.علماً أن الكثير من المشرعين أكدوا أن مكاتبهم تلقت أعدادا كبيرة من المكالمات من مستخدمين مراهقين للتطبيق، أبدوا معارضتهم القوية لهذا التشريع، في محاولة للضغط على النواب. (العربية)