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عربي-دولي

توتر على الحدود الأردنية السورية.. اشتباك بين الجيش ومهربي المخدرات

Lebanon 24
14-03-2024 | 05:40
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ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر عسكري قوله، إن مجموعة من المهربين حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية، ما دفع القوات الأردنية إلى الاشتباك معها وأصيب عدد من المهربين قبل أن يتراجعوا باتجاه العمق السوري. وبين المصدر، أن السلطات عثرت على كميات كبيرة من المواد المخدرة في ذات المنطقة.
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وتشهد المملكة الأردنية تصاعدا في عمليات ومحاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات عبر حدودها مع جنوب سوريا خلال الفترة الأخيرة.
 
وقد أسفرت هذه الجهود عن إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات، وتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.(عربي21)
 
 

 
المصدر: عربي21
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