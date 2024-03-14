أوكرانيا تستهدف موقع تخزين اليورانيوم في محطة زابوروجيه النووية

Advertisement

استهدفت قوات كييف اليوم موقع تخزين اليورانيوم المنضّب في محطة زابوروجيه النووية بقذيفة سقطت على بعد خمسة أمتار من الموقع.وجاء في بيان عن المحطة، نقلته وكالة "نوفوستي": "تواصل القوات الأوكرانية مهاجمة محطة زابورجيه الكهرذرية ومدينة إنيرغودار المحاذية، حيث ألقت مسيرة أوكرانية قذيفة سقطت قرب سياج موقع لتخزين اليورانيوم المنضب في المحطة".وقال مدير المحطة يوري تشيرنيتشوك : "إن القذيفة سقطت على بعد خمسة أمتار من سياج موقع تخزين الوقود".أضاف: "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناوبون في المحطة زاروا موقع الاعتداء، وهم بصدد إخطار الوكالة بالحادث"، مشيرا إلى عدم تعرض موظفي المحطة لأي ضرر.