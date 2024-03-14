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أوكرانيا تستهدف موقع تخزين اليورانيوم في محطة زابوروجيه النووية

Lebanon 24
14-03-2024 | 06:42
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استهدفت قوات كييف اليوم موقع تخزين اليورانيوم المنضّب في محطة زابوروجيه النووية بقذيفة سقطت على بعد خمسة أمتار من الموقع.

وجاء في بيان عن المحطة، نقلته وكالة "نوفوستي": "تواصل القوات الأوكرانية مهاجمة محطة زابورجيه الكهرذرية ومدينة إنيرغودار المحاذية، حيث ألقت مسيرة أوكرانية قذيفة سقطت قرب سياج موقع لتخزين اليورانيوم المنضب في المحطة".
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وقال مدير المحطة يوري تشيرنيتشوك : "إن القذيفة سقطت على بعد خمسة أمتار من سياج موقع تخزين الوقود".

أضاف: "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناوبون في المحطة زاروا موقع الاعتداء، وهم بصدد إخطار الوكالة بالحادث"، مشيرا إلى عدم تعرض موظفي المحطة لأي ضرر.
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