انفجار يهز شركة في دولة عربية.. عدد الجرحى كبير ومنهم في العناية المركزة





وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة: "في حوالي الساعة 06:15 صباحا بالتوقيت المحلي، تسبب تسرب غاز في انفجار قوارير غاز للاستخدام المنزلي ضمن شركة لاستغلال وتوزيع الغاز بالمنطقة النفطية بمدينة رادس، بضواحي جنوب تونس".

Advertisement

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، أنه تم نقل جميع المصابين من العاملين في هذه الشركة، الذين يعانون من حروق من الدرجة الأولى والثانية، إلى المستشفى. أصيب 35 شخصا بجروح، 4 منهم في حالة خطيرة، إثر انفجار ناجم عن تسرب للغاز وقع، الخميس، في شركة حكومية للنفط في الضواحي الجنوبية لتونس، حسبما أفادت الحماية المدنية لوكالة فرانس برس.وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة: "في حوالي الساعة 06:15 صباحا بالتوقيت المحلي، تسبب تسرب غاز في انفجار قوارير غاز للاستخدام المنزلي ضمن شركة لاستغلال وتوزيع الغاز بالمنطقة النفطية بمدينة رادس، بضواحي جنوب تونس".وذكر المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، أنه تم نقل جميع المصابين من العاملين في هذه الشركة، الذين يعانون من حروق من الدرجة الأولى والثانية، إلى المستشفى.

وأضاف تريعة أن 4 منهم في العناية المركزة، دون إضافة تفاصيل أخرى.



من جانبها، وأوضحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بيان، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بمستودع للغاز تابع "للشركة الوطنية لتوزيع النفط - "عجيل" في رادس.



وأضافت الوزارة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة "ملابسات هذا الحادث"، من دون الإشارة إلى الأضرار المادية. (الحرة)