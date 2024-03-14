إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن.. ومقتل المنفذ

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس وقوع عملية طعن على مفرق بلدة بيت كاما في النقب في غلاف قطاع غزة.



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وأصيب جندي اسرائيلي بجراح خطيرة في عملية الطعن، حيث أطلقت النار على المنفذ وأصيب بجروح قاتلة. (العربية) وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنه تم تحييد منفذ الهجوم، دون ذكر تفاصيل أخرى.وأصيب جندي اسرائيلي بجراح خطيرة في عملية الطعن، حيث أطلقت النار على المنفذ وأصيب بجروح قاتلة. (العربية)