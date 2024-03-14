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إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن.. ومقتل المنفذ

Lebanon 24
14-03-2024 | 09:01
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس وقوع عملية طعن على مفرق بلدة بيت كاما في النقب في غلاف قطاع غزة.
 
وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنه تم تحييد منفذ الهجوم، دون ذكر تفاصيل أخرى.
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وأصيب جندي اسرائيلي بجراح خطيرة في عملية الطعن، حيث أطلقت النار على المنفذ وأصيب بجروح قاتلة. (العربية) 
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