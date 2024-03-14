"باطلة ولاغية".. أوكرانيا ترفض إجراء الانتخابات الروسية على أراضيها

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قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن الانتخابات الرئاسية الروسية التي تجرى في أراض أوكرانية محتلة تخالف القانون وباطلة وطلبت من شركائها، رفض الاعتراف بالنتائج.وقالت الوزارة في بيان إن الحملة الانتخابية في الأراضي التي تحتلها روسيا أظهرت أن موسكو مستمرة في تجاهل أعراف ومبادئ القانون الدولي بشكل صارخ.وتجري روسيا انتخابات رئاسية من الجمعة إلى الأحد من المقرر أن تمنح الرئيس فلاديمير بوتين ولاية أخرى مدتها ست سنوات رغم الاضطرابات التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.