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عربي-دولي

"سندخل رفح"... نتنياهو يحسم مسألة الاجتياح

Lebanon 24
14-03-2024 | 09:50
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه الضغوط الدولية لمنع التحرك في رفح.

وقال نتنياهو: "سأواصل مقاومة الضغوط وسندخل رفح ونكمل القضاء على ما تبقى من كتائب حماس ونستعيد الأمن ونحقق النصر الكامل لشعب ودولة إسرائيل".
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وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه يخطط لتوجيه جزء كبير من 1.4 مليون نازح من غزة موجودين في رفح نحو "جزر إنسانية" وسط القطاع، قبل عملية برية مخطط لها.

ويشكل مصير المدنيين في رفح مصدر قلق كبير لحلفاء إسرائيل، وحذرت المنظمات الإنسانية من أن الهجوم على المدينة الجنوبية الواقعة على الحدود مع مصر، والتي يعتقد أنها آخر معقل متبقي لحماس في القطاع، سيكون بمثابة كارثة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن نقل الأشخاص الموجودين في رفح إلى المناطق المحددة، سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية.
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