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زعيم الأغلبية في الشيوخ الأميركي يؤكد: نتنياهو عقبة أمام السلام

Lebanon 24
14-03-2024 | 11:20
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اعتبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "عقبة كبيرة أمام السلام"، مشيراً إلى أنه "خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".
 
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وأضاف في خطاب أمام مجلس الشيوخ قائلاً "إذا استمرت حكومة نتنياهو في السلطة بعد الحرب يجب على أميركا أن تعمل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق السلام الشامل".

كذلك قال إنه يتعين على إسرائيل إجراء "تصحيحات كبيرة في المسار" لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

وذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضاً أن رفض إسرائيل لحل الدولتين "خطأ فادح" وحث المفاوضين في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.

وأوضح أنه "لم أسمع عددا كافيا من القادة الفلسطينيين يعبرون عن قلقهم من هجوم حماس على إسرائيل". (العربية) 
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