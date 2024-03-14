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عربي-دولي

بعد 21 يوماً من دخولها في غيبوبة... الشابة حبيبة الشماع تُوفيت

Lebanon 24
14-03-2024 | 12:03
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لفظت حبيبة الشماع المعروفة اعلامياً بـ"فتاة الشروق" أنفاسها الأخيرة اليوم، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوما بعدما قفزت هرباً من سيارة شركة نقل شهيرة في منطقة التجمع شرق العاصمة المصرية القاهرة.
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يأتي ذلك بعد أيام من تقدم محامي الفتاة بشكوى ضدّ شركة التوصيل الشهيرة في مقرها الأم في أميركا متهما فرعها في مصر بالتقاعس والإهمال وتعيين سائق يتعاطى المخدرات ما أدى لقيامه بمحاولة اختطاف موكلته. (العربية)

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