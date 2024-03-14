Advertisement

عربي-دولي

اليونان: لا نخطط لإرسال قوات من جيشنا إلى أوكرانيا

Lebanon 24
14-03-2024 | 12:17
A-
A+
Doc-P-1175110-638460369401439469.jpg
Doc-P-1175110-638460369401439469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابيتريتيس خلال مشاركته في منتدى مقدونيا الشرقية وتراقيا، أن سلطات أثينا لا تخطط لإرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا.

وقال الوزير ردا على سؤال ما إذا كان سيتم تقديم أي مساعدة أخرى غير الخدمات اللوجستية لأوكرانيا: "لن تكون هناك مهمة إذا كنت تقصد وحدات عسكرية. وبعبارة أخرى، لن يكون هناك إرسال لوحدات عسكرية يونانية (إلى أوكرانيا)".

 وأشار إلى أن أثينا ستواصل دعم أوكرانيا. وقال يرابيتريتيس: "أريد أن أقول لكم إن الوضع في أوكرانيا قاتم، وأعلم أن الأمر قد يبدو مبتذلا اليوم، لكن أوكرانيا وصلت إلى نقطة الصفر".

 
Advertisement
( روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:19 | 2024-03-14
13:15 | 2024-03-14
13:12 | 2024-03-14
13:00 | 2024-03-14
12:42 | 2024-03-14
12:38 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24