مدير وكالة الطاقة الذرية يناقش البرنامج النووي الإيراني مع بوتين

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه ناقش البرنامج النووي الإيراني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، في توقيت متزامن مع اجتماعات جرت في فيينا ناقشت تطورات برنامج طهران النووي، بما في ذلك اقترابها من مستويات إنتاج الأسلحة النووية.

واجتمع غروسي مع بوتين، أربعاء الأسبوع الماضي، في سوتشي بجنوب روسيا، حيث ناقشا الأوضاع بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا. ونشر الكرملين تصريحات مبدئية أدلى بها بوتين وغروسي في الاجتماع، لكنه لم يقدم تفاصيل حول الاجتماع المغلق الذي أعقب ذلك.

وقال غروسي، في طوكيو، اليوم، إنه ناقش مع بوتين عدة قضايا دولية مهمة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وجاء اللقاء بعد أسبوع من اجتماع فصلي لمجلس المحافظين، التابع لـ«الذرية الدولية» المؤلف من 35 دولة، والذي شهد نقاشاً محتدماً حول تطورات البرنامج النووي الإيراني مع تسارع اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير أسلحة نووية.

وجددت «الذرية الدولية»، الأسبوع الماضي، مطالبها لطهران بتقديم تفسيرات حول أنشطة نووية في مواقع غير معلَنة، وكذلك التراجع عن سحب تعيينات للمفتشين الدوليين، وبالتعاون «الكامل والشفاف» مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأحجمت القوى الغربية عن إصدار قرار يدين طهران، وعزا دبلوماسيون القرار إلى التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك تطورات الحرب بقطاع غزة، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتُعوّل إيران على موقف روسيا والصين، المشاركتين في الاتفاق النووي، ضد القوى الغربية المشارِكة في الاتفاق.

( الشرق الأوسط)